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المغرب: 36 إصابة جديدة بكورونا.. وراتفاع الحالالت إلى 8921

03:22 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
المغرب: 36 إصابة جديدة بكورونا.. وراتفاع الحالالت إلى 8921

أرشيفية

الرباط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8921 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة .
كما لفتت إلى شفاء 52 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7880، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 438,852 حالة .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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