إدانة أممية لخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

القاهرة (وكالات)

أدان نحو 50 من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن الأمر سيؤدي إلى شكل من الفصل العنصري، بحسب بي بي سي.

وقال الخبراء إن الخطة الإسرائيلية تجسد " الواقع غير العادل للفلسطينيين وينتهك مبادئ القانون الدولي"

وكانت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قام بتعيين الخبراء، وهو المجلس الذي تتهمه إسرائيل بالانحياز ضدها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عن نيته ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وهو الأمر الذي أثار رفضا من قبل الفلسطينيين ودول عربية.

بكين تحذر من "وضع خطير للغاية" مع استمرار الإصابات الجديدة بكورونا

القاهرة (وكالات)

حذرت السلطات في العاصمة الصينية بكين من مغبة تفش جديد لفيروس كورونا، قائلة إن الوضع "خطير للغاية".

وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة في العاصمة أكثر من 100 إصابة بعد الإبلاغ عن 27 حالة إصابة إضافية اليوم الثلاثاء، بحسب بي بي سي.

ويعاود كورونا الظهور في بكين بعد نحو شهرين من عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس بها.

وترتبط الحالات الجديدة بسوق "شينفادي" لبيع المواد الغذائية والذي يعد الأكبر في المدينة.

ودعى أحد مسؤولي العاصمة الصينية إلى ضرورة حث الخطى لإعادة فرض التدابير الصارمة خشية خروج الوضع عن السيطرة واتساع العدوى محدثة موجة ثانية من تفشي الفيروس الذي انتشر لأول مرة في البلاد في نهاية العام الماضي قبل أن ينتقل إلى دول العالم ليصبح جائحة.

جورج فلويد: إطلاق النار على شخص أثناء محاولة متظاهرين إزالة تمثال في أمريكا

القاهرة (وكالات)

أصيب رجل إثر اطلاق النار عليه في ولاية نيومكسيكو الأمريكية أثناء أعمال العنف التي شابت محاولة متظاهرين إزالة تمثال لمستوطن إسباني عاش في القرن السادس عشر.

ووقع إطلاق النار أثناء المواجهات التي جرت بين المتظاهرين ومجموعة من الرجال المسلحين كانوا يحاولون حماية التمثال، بحسب بي بي سي.

وقال مسؤولون في الولاية إن تمثال خوان دي أونياتي سيتم نقله من موقعه الحالي إلى أن يتم تحديد مصيره.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم نقاشا حول الصروح والتماثيل الخاصة بالاستعمار عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء ألقاء الشرطة القبض عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.