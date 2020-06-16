وزير الداخلية الكويتي : أمن دولة الكویت خط أحمر

الكویت ( د ب أ)

أكد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء على أن "أمن دولة الكویت خط أحمر واستئصال ما یسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكویتي یعد من أهم أولویات المرحلةالحالیة".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم عن الصالح قوله ، خلال مداخلة بمجلس الأمة الكويتي، إن "أسماء المتورطین بما یسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النیابة العامة" ، مؤكدا "أن سلطات التحقیق بالداخلیة ملتزمة بتدوین كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أیام إلى النیابة العامة".

وبین أنه "في حال استجدت أي بیانات لدى النیابة العامة یتم مرة أخرى تكلیف إدارة التحقیق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزید من التحریات" لافتا إلى أن النیابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.

وأضاف "لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من یتهم ویتورط ویتعامل مع ما یسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلیة والجهات المعنیة بمواجهته بكل الأدوات القانونیة اللازمة".