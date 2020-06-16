تركيا: أوامر بتوقيف أكثر من 300 شخص بشبهة دعم جولن

اسطنبول (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الثلاثاء، بأن السلطات أصدرت أوامر توقيف بحق 318 شخصا، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 .

ويواجه المشتبهون، ومعظمهم من قوات الجيش، اتهامات بوجود صلات بينهم وبين جولن.

وشنت السلطات مداهمات في العديد من الولايات، من بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة.

ووفقا للأناضول، فقد أمر الادعاء العام بتوقيف 167 عسكريا حاليا وسابقا في مدينة إزمير على بحر إيجه، وتوقيف 84 مشتبها في اسطنبول.

وقد تم بالفعل توقيف نحو مئتي شخص، وتواصل الشرطة البحث عن بقية المطلوبين.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرى فصل آلاف العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.