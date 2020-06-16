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كوريا الشمالية: تم تدمير مكتب الاتصال بين الكوريتين "بالكامل"

12:45 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
كوريا الشمالية: تم تدمير مكتب الاتصال بين الكوريتين "بالكامل"

رئيس كوريا الشمالية

بيونج يانج- (د ب ا):

قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إنه تم تدمير مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية " بالكامل بتفجير مروع" الساعة الثانية وخمسين دقيقة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوريا الشمالية القول إن قرارها بتدمير مكتب الاتصال يعكس" رأي الأشخاص الغاضبين وذلك من أجل إرغام حثالة البشر واولئك الذين يقومون بإيوائهم على دفع ثمن باهظ لجرائمهم".

وكانت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم أن كوريا الشمالية فجرت مكتب للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وزارة الوحدة الكورية الجنوبية

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