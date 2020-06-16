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"الصين تُحمّل الهند مسؤولية "اشتباك حدودي دموي

11:52 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
"الصين تُحمّل الهند مسؤولية "اشتباك حدودي دموي

القوات الهندية

بكين- (د ب أ):

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الثلاثاء، القوات الهندية بتنفيذ تسللين "استفزازيين" عبر الحدود المتنازع عليها مع الصين أمس الاثنين.

وأضاف تشاو أن هذا تسبب في "اشتباكات جسدية خطيرة" على الجانبين.

يأتي التصريح بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الهندي مقتل ثلاثة من أفراده على الحدود مع الصين.

القوات الهندية الهند الصين

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