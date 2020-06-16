إثيوبيا تصدر بيانًا قبل الاجتماع الحاسم لمفاوضات سد النهضة

وكالات:

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية إن مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس الاثنين، ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف في أثناء ملء وتشغيل السد.

وأشارت في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، إلى أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.

وأضافت، وفق البيان، أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن الفرق القانونية ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثي بين الوزراء برئاسة إثيوبيا.

أعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، أمس، عن "تقدم كبير" في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون، خلال الجولة الحالية من المفاوضات.

وأشار إلى أن الخلافات تمثلت في "الجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه"، وفق بيان صادر عن وزارة الري والمورد المائية بالسودان. ومن المُقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد الشهر المُقبل. فيما أنجزت 73 بالمائة من عمليات بنائه إلى الآن.