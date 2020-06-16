نحو 30 حالة.. تفشي فيروس كورونا في الكنائس بولاية أمريكية

وكالات:

أعلنت سلطات ولاية فرجينيا الغربية عن تفشي صغير لعدوى فيروس كورونا المُستجد في عدة كنائس بالمقاطعة، وذلك بعد أقل من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بإعادة فتح دور العبادة.

وقال حاكم الولاية، جيم جاستيس، إنه تم تحديد 5 كنائس شهدت تسجيل إصابات كثيرة، إحداها كنيسة جرايسون في مقاطعة جرينبرير، حيث تم تسجيل ٢٨ حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ويرتون ديلي تايمز" الأمريكية.

وقال مسؤولو الصحة بالولاية للصحيفة إن زوار الكنيسة المصابين نقلوا العدوى إلى 26 شخصا، بحيث أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إما بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب خدمات العبادة الآن 79.