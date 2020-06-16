رئيس الوزراء اليوناني إلى إسرائيل.. و"خطة الضم" على طاولة المباحثات

تل أبيب- (د ب أ):

يصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل برفقة 6 من وزراء حكومته.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الزيارة ستركز على بحث ملف الطاقة وخطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو سيطلب من نظيره اليوناني العمل على تخفيف الرد الأوروبي على الضم والعمل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتخفيف شدة ردود فعل أعضائه حيال خطة الضم.