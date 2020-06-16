ميانمار تتوقع الأسوأ من تداعيات كورونا بداية من سبتمبر

يانجون - (د ب أ)

توقعت الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي أن تبدأ التداعيات الاقتصادية الأكثر قوة لجائحة كورونا على بلادها في الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول في حلقة نقاشية عبر تقنية مؤتمر الفيديو اليوم الثلاثاء :"نود أن نطمئن الناس بأننا على استعداد جيد لمعالجة التداعيات ... ونعتقد أننا سنكون قادرين على التغلب عليها من خلال التعاون الشامل".

ومن المقرر أن تحصل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على 25ر1 مليار دولار في صورة قروض طارئة من المنظمات الدولية، وفقا لما كشفه وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ثونج تون في نفس الحلقة النقاشية.

وأوضح الوزير أن هذه الأموال ستأتي من صندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. وأشارت الحكومة إلى أنه قد يتم الموافقة على المزيد من القروض، ليصل الإجمالي إلى ملياري دولار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن البلاد قد سجلت 262 حالة إصابة بكورونا، توفيت منها ست حالات، رغم وجود مخاوف من أنه لا يتم الكشف عن بعض حالات العدوى.