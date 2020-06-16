الحكومة الألمانية: استخدام تطبيق تتبع كورونا ليس إلزاميا

برلين - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، يوم الاثنين، أن الشعب الألماني لن يكون ملزما تحت أي ظرف بتحميل أو استخدام التطبيق الرسمي للحكومة بشأن تعقب وتتبع فيروس كورونا.

وقال زايبرت إن التطبيق "طوعي"، مشيرا إلى أن عدم استخدامه لن يترتب عليه أي عقوبات.

وتابع أنه لا ينبغي أيضا مكافأة من يستخدمونه.

وبعد أسابيع من الإعداد، أصبح التطبيق المسمى "كورونا وورن" متاحا للتحميل. وتأمل الحكومة الألمانية في استخدام واسع النطاق للتطبيق كما وعدت بحماية عالية المستوى للبيانات .

وقال كلاوس راينهاردت، رئيس الجمعية الطبية الألمانية: "إنه وسيلة مفيدة للغاية"، مضيفا أنه يوفر وسيلة سهلة لتتبع سلسلة الإصابات.

ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تتبع سلسلة الإصابات بفيروس كورونا بهدف الحد من انتشار الفيروس في الوقت الذي تقوم فيه ألمانيا بتخفيف قواعد الإغلاق.​