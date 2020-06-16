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بعد الإعلان عن خلو البلاد من كورونا.. نيوزيلندا تسجل حالتي إصابة جديدتين

05:20 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
بعد الإعلان عن خلو البلاد من كورونا.. نيوزيلندا تسجل حالتي إصابة جديدتين

أرشيفية

ولنجتون - (د ب أ)

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا موجزا اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة خلو البلاد من المرض، أكدت فيه تسجيل حالتين جديدتين تتعلقان بوافدين من المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إن الحالتين على صلة ببعضهما البعض.

ومن المتوقع أن يعقد مدير عام الصحة الدكتور آشلي بلومفيلد مؤتمرا صحفيا حول الحالات الجديدة.
وكانت نيوزيلندا ألغت في الثامن من يونيو معظم القيود التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الإبقاء على ضوابط صارمة فقط على حدودها.

ويخضع جميع الأشخاص القادمين إلى البلاد لعزل إجباري لمدة أسبوعين وفي نهاية المدة يجرون اختبارات مخبرية للتأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتمكنوا من الانخراط في المجتمع.​

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