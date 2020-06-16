البرلمان يقر توزيع مقاعد الفردي والقائمة
12:10 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على المادة الثانية، بقانون مجلس الشيوخ، المتعلقة بتوزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة.
ونصت المادة (2)على يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعدًا بالنظام الفردي، و(100) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
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