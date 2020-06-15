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إضراب أطباء في نيجيريا للمطالبة بتحسين ظروف العمل خلال مكافحة كورونا

11:53 م الإثنين 15 يونيو 2020
إضراب أطباء في نيجيريا للمطالبة بتحسين ظروف العمل خلال مكافحة كورونا

إضراب أطباء في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

بدأ الأطباء المقيمون في المستشفيات العامة في نيجيريا، إضرابا عن العمل إلى أجل غير مسمى اليوم الاثنين، مطالبين بظروف عمل أفضل ومزايا خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور علي سوكومبا، رئيس الجمعية الوطنية للأطباء المقيمين، في مؤتمر صحفي في أبوجا، إن الإضراب على مستوى البلاد لن يشمل أولئك الذين يعملون في مراكز علاج وعزل مرضى كوفيد 19.

وقال إنه إذا لم تتم تلبية الطلبات في غضون أسبوعين، فإن هؤلاء الأطباء سينضمون إلى الإضراب.

ويشكل الأطباء المقيمون المبتدئون والمتوسطون غالبية الأطباء النيجيريين الذين يعملون في المستشفيات العامة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا المكتظة بالسكان.

يذكر أن نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، سجلت 16085 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و420 حالة وفاة و5220 حالة شفاء.

وقال الأطباء إن الإضراب كان أمرا حتميا لأن الحكومة لم تلب عددا من المطالب السابقة، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية لجميع العاملين في المجال الصحي.

نيجيريا إضراب أطباء فيروس كورونا

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