مصادر: قطر للبترول تشطب مئات الوظائف

الدوحة - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة، إن شركة قطر للبترول أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، قررت شطب مئات الوظائف في إطار إجراءات خفض النفقات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أحد المصادر القول، إن قطر للبترول شطبت حوالي 800 وظيفة، في حين قال مصدر إن الشركة وجهت أمس إخطارا عبر البريد الإلكتروني لموظفيها يفيد بشطب الوظائف.

كان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي قد ابلغ العاملين في الشركة في أبريل الماضي إنه يتوقع خفض العمالة في الشركة، واضاف في تصريحات تالية إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف خفض إنفاقها بشكل عام بنسبة 30 في المئة تقريبا، مشيرا إلى أن خطط الشركة طويلة المدى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بإجراءات خفض الإنفاق.

يذكر أن شركات الطاقة في العالم تسعى إلى تعزيز أوضاعها المالية لمواجهة تداعيات تراجع إيراداتها بسبب انهيار أسعار الطاقة في العالم على خلفية تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت أسعار الغاز قد تحسنت قليلا خلال يونيو الماضي لكنها مازالت قريبة من أقل مستوى لها على الإطلاق.

كان الكعبي قد جدد في 21 مايو الماضي تأكيد خطط الشركة لزيادة الطاقة التصديرية لشركة قطر للبترول من 77 مليون طن غاز طبيعي مسال حاليا إلى 110 ملايين طن غاز طبيعي مسال سنويا بحلول 2024 ثم إلى 126 مليون طن بحلول 2027.