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اليمن يسجل ٨٤٨ إصابة بكورونا بينها ٢٠٩ وفاة

10:41 م الإثنين 15 يونيو 2020
اليمن يسجل ٨٤٨ إصابة بكورونا بينها ٢٠٩ وفاة

السلطات الصحية في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن أجمع، اليوم الاثنين، إلى 848 حالة، بينها 209 حالات وفاة.

أعلنت ذلك اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد تابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 844 حالة بينها 208 حالة وفاة، و79 حالة تعافي.

اليمن يروس كورونا لحكومة اليمنية

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