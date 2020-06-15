"تراجع كامل عن المبادئ والقواعد".. السودان يصدر بيانًا بشأن مفاوضات سد النهضة

وكالات:

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة حققت تقدمًا كبيرًا في جوانب فنية، لافتًا إلى وجود خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول السد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وكانت مصر والسودان تحفظتا على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي الخميس الماضي، حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقالت وزارة الري إن الورقة تمثل تراجعا عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الورقة تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

وأكدت مصر تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.