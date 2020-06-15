رومانيا تعلن خطة جديدة لبناء مفاعلين نوويين جديدين

بوخارست - (د ب أ)

قال وزير الاقتصاد الروماني فيرجيل بوبيسكتش، أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة شركة نيوكلر إلكتريكا للطاقة النووية سيضع استراتيجية جديدة لإقامة مفاعلين نوويين بعد إلغاء مشروع إقامة المفاعلين بالاشتراك مع مستثمرين صينيين.

وبعد سنوات من التأخير، مازالت الحكومة الرومانية تريد بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة سيرنافودا التي تضم حاليا مفاعلين في مرحلة التشغيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الوزير "نحن بالفعل متأخرين في هذا المشروع وعلينا تسريعه لآننا نخطط للفعل ببدء تنفيذ مشروع مد فترة تشغيل المفاعل رقم واحد الموجود حاليا".

وكانت رومانيا قد أعلنت الجمعة الماضي إلغاء اتفاق مع "مجموعة الصين العامة للطاقة النووية" لبناء مفاعلين جديدين في محطة سيرنافودا النووية جنوب شرق البلاد.

وقرر المساهمون في شركة "نوكليير الكتريكا" التي تملك أغلب حصصها الدولة الرومانية، التخلي بشكل نهائي عن مشروع التعاون مع الطرف الصيني.

كانت "مجموعة الصين العامة للطاقة النووية" المرشح الوحيد لبناء الوحدتين الثالثة والرابعة في سيرنافودا خلال طلب عروض فتح في بوخارست عام 2014. ووقعت "مذكرة تفاهم" بين الشركتين عام 2015، ثم وقع "اتفاق مبدئي" في مايو 2019.

ووضعت الولايات المتحدة، المجموعة الصينية على "قائمة سوداء" لشركات تتهمها بالسعي لسرقة تقنيات أمريكية لاستعمالها لأغراض عسكرية. وتم بموجب القرار منع جميع الصادرات الأمريكية لـ"مجموعة الصين العامة للطاقة النووية"، فيما عدا بعض الاستثناءات.

تواجه رومانيا صعوبات منذ حوالي عقد لإطلاق مشروع سيرنافودا. وانسحبت ستّ شركات أوروبية من المشروع عقب توقيعها اتفاقا مع "نوكليير الكتريكا" عام 2008، وذلك على خلفية شكوك تحيط بمستقبل المحطة.