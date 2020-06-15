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خروج 7 متعافين من عزل كورونا في أسوان

08:41 م الإثنين 15 يونيو 2020
خروج 7 متعافين من عزل كورونا في أسوان

فيروس كورونا

أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى 558 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة، ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال مدير عام الطب الوقائي بأسوان، الدكتور مصطفى أبو المجد، إن 7 حالات جديدة خرجت اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض.

وشملت الحالات التي تماثلت للشفاء 4 حالات بمستشفى العزل في منطقة الصداقة بمدينة أسوان، و3 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 243 حالة، بالإضافة إلى 315 حالة خرجت من المدينة الشبابية.​

فيروس كورونا أسوان مستشفى العزل بأسوان

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