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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة "خميس مشيط" السعودية

07:55 م الإثنين 15 يونيو 2020
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة "خميس مشيط" السعودية

الحوثيين

أبوظبي - (أ ش أ):

أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة دون طيار "مفخخة" اعترضتها قوات التحالف.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أودرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين تضامن الإمارات الكامل مع المملكة السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها و المقيمين على أراضيها.

وأكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ويعد دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

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الحوثيين إيران الإمارات السعودية طائرة دون طيار

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