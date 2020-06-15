الكويت: الهجوم الارهابي على السعودية يعكس تعنت مليشيات الحوثي ضد مساعي السلام

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف أمن المملكة، يعكس تعنت المليشيات الحوثية على إجهاض كل فرص ومساعي السلام في المنطقة.

وأكد (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، والذي تم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - وقوف الكويت مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي سياق آخر، أدان (الوزراء) الكويتي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي العراقية مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، وزعزعة الأمن والاستقرار.