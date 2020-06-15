أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أوامر ملكية سعودية بترقية وتعيين ٢٤ قاضيا في ديوان المظالم

07:16 م الإثنين 15 يونيو 2020
أوامر ملكية سعودية بترقية وتعيين ٢٤ قاضيا في ديوان المظالم

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وكالات


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قوله إن الأوامر الملكية اتضمنت ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية قاضيين من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ" وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.
وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي، بدعم مباشر من الملك سلمان.

هذا المحتوى من

سلمان بن عبد العزيز آل سعود ديوان المظالم السعودية

الخبر التالى:

الكويت: الهجوم الارهابي على السعودية يعكس تعنت مليشيات الحوثي ضد مساعي السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستند.. وزارة الرياضة تعلن ضوابط وإجراءات عودة نشاط كرة القدم في مصر