وكالة فلسطينية: العاهل الأردني رفض محادثة نتنياهو هاتفيا

عمان - (د ب أ)

رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني، الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، ولم يحدد موعدا للقاء بيني جانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع الذي طلب لقاء العاهل الأردني، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية نقلا عن مسؤول أردني اليوم الاثنين.

ونقلت "معا" عن المسؤول أردني، الذي لم يتم تسميته، القول ، إن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل، ويقول نتنياهو إنها تأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، إلا أن الجانب الأميركي أوعز لحكومة إسرائيل التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء جانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.

وأبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين أنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتنياهو عن أطماعها التوسعية، كما صرح المسؤول الأردني.