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رئيس مجلس السيادة السوداني يطالب بإزالة التمكين في الولايات

07:09 م الإثنين 15 يونيو 2020
رئيس مجلس السيادة السوداني يطالب بإزالة التمكين في الولايات

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

أوصى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، ولاة الولايات بضرورة مواصلة العمل في ازالة التمكين، وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الأطر المعروفة بالولايات.

وقال اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي نهر النيل المكلف - في تصريح صحفي - إن رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع لدى اجتماعه اليوم مع ولاة الولايات، على مجمل الأوضاع، خاصة الجوانب المتعلقة بمعاش المواطنين وقضاياهم.

وأضاف أنهم أطلعوا رئيس مجلس السيادة على أنشطة الولاة بالخرطوم خلال الأيام الماضية، والتي كان أبرزها اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن البرهان شكر جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء على اهتمامهم بقضايا الولايات، وأوصى الولاة بالاستمرار في العمل المشترك ووحدة الصف.

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