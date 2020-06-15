الدواء والغذاء الأمريكية توقف الاستخدام الطارئ لدواء أوصى به ترامب لعلاج كورونا

وكالات:

أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية وقف الاستخدام الطاريء لـ "هيدروكسي كلوروكين"، وهو العلاج الذي أوصى به رئيس الولايات المتحدة كعلاج لمرضى كورونا في أكثر من مناسبة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وبعد دراسات عديدة قالت إن هيدروكسي كلوروكين لا يساعد في شفاء مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أظهرت دراسة جديدة - الأولى من نوعها - أن الدواء لا يعمل على منع العدوى أيضًا.

الدراسة أخضعت 821 شخصًا لتجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها، وتعتبر المعيار الذهبي في الطب. ومن المتوقع نشرها، الأربعاء، في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

وقام الباحثون بتخصيص حوالي نصف الأشخاص الخاضعين للدراسة لأخذ هيدروكسي كلوروكوين ونصفهم لتناول دواء وهمي، أو حبوب لا تفعل شيئًا. لم يعرف الباحثون ولا أفراد الدراسة من يتناول هيدروكسي كلوروكين ومن يتناول الدواء الوهمي. ووجدوا أن الدواء لم يحدث فرقًا - خلال الأسبوعين التاليين.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ديفيد بولوير، إنه في 9 مايو أيار أرسل إليه طبيب البيت الأبيض بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه رأيه بشأن هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي ضد كوفيد 19.

وأوضح بولوير، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أنه نصح طبيب ترامب بعدم وجود بحث منشور يظهر أن هيدروكسي كلوروكوين يعمل بشكل وقائي.