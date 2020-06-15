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مسؤولة أوروبية تنتقد تعليقات الرئيس البولندي بشأن المثليين

06:41 م الإثنين 15 يونيو 2020
مسؤولة أوروبية تنتقد تعليقات الرئيس البولندي بشأن المثليين

الرئيس البولندي أندري دودا

وارسو - (د ب أ)

انتقدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، التصريحات السلبية التي أدلى بها الرئيس البولندي أندري دودا، خلال حملته الانتخابية بشأن مجتمع السحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا.

وقالت يوروفا، خلال ترأس لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين بدون الإشارة إلى دودا بالاسم: "أجد أنه من المحزن حقا في أوروبا الحديثة أن السياسيين الذين يتولون مناصب بارزة يقررون استهداف الأقليات لإحراز مكاسب سياسية محتملة".

وقال دودا أول أمس السبت خلال تجمع انتخابي: "يحاول البعض أن يجعلنا نعتقد أن المثليين هم أشخاص، لكنها مجرد أيديولوجية".

وشبه لاحقا ما أسماه إيديولوجية المثليين والسحاقيات ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا بـ"البلشفية الجديدة"، وقال إن العديد من مجتمع المثليين لا يتفق مع الحركة التي تدعي التحدث نيابة عنهم.

وكتب الرئيس أمس الأحد على تويتر أنه تم فهم تصريحاته "خارج السياق" وأصر على أنه "يؤمن حقا بالتنوع والمساواة".

وقال دودا أيضا: "في الوقت نفسه، لا يمكن فرض معتقدات أي أقلية على أغلبية تحت ذريعة التسامح بشكل كاذب".

ووفقا لبعض المعلقين السياسيين، فإن حملة دودا وحزب القانون والعدالة الحاكم الذي يدعم الرئيس، قد لجأوا إلى قضية حقوق المثليين لمغازلة قاعدتهم المحافظة الأساسية قبل الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو.

أندري دودا المفوضية الأوروبية المثليين الرئيس البولندي

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