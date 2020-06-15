في الزحمة.. كشك توعية صحية ضد كورونا في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دشنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أكشاك توعية صحية ضد فيروس "كورونا" في المناطق الأكثر ازدحامًا.

أكد مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم محمد حسن، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن المديرية ستبدأ العمل في الأكشاك الصحية الخاصة بتوعية المواطنين بطرق الوقاية والعلاج من فيروس " كورونا" خلال اليومين المقبلين، بإشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس.

أضاف حسن أنه سيبدأ العمل في تنفيذ وإقامة " كشك توعية صحية" بمنطقة ميدان البساتين بمدينة الخارجة، حيث جرى اختيار المناطق الأكثر ازدحامًا وتكدسًا بالمواطنين، ويمكن لأي مواطن يمر بالشارع الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض.

وأشار إلى أن الأكشاك الصحية يتواجد بها متخصصون من وزارة الصحة، للرد على استفسارات المواطنين ونقل الوعي الصحي للشارع عبر تواجد الأكشاك الصحية، والتي سيجرى تعميمها بجميع مراكز المحافظة.

ولفت إلى أن مديرية الصحة بالوادي الجديد قررت رفع الوعي الصحي للمواطنين بالنزول والعمل الميداني بالشوارع والمناطق الأكثر تكدسًا ومرورًا للمواطنين، وذلك عقب موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، على إنشاء وتخصيص مناطق لوضع الأكشاك الثقافية الصحية والتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز بالمحافظة.​