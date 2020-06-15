المكسيك تعتزم تصدير النفط إلى فنزويلا لاعتبارات إنسانية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إنه لم يتلق أي طلب من فنزويلا لشراء البنزين المكسيكي، لكنه إذا تلقى مثل هذا الطلب فإن بلاده ستقوم بتصدير البنزين إلى فنزويلا لأسباب إنسانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لوبيز أوبرادور كان يرد على سؤال من أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي اليوم الذي عقده في ولاية فيراكروز المكسيكية.

يذكر أن الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة الدول أو الشركات التي تتعامل مع فنزويلا كجزء من العقوبات الأمريكية التي تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات على ما يصل إلى 50 ناقلة نفط ووقود كجزء من جهودها لوقف حركة التجارة بين إيران وفنزويلا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إنه سيتم تطبيق هذه العقوبات من خلال وزارة الخزانة الأمريكية لتجنب حدوث مواجهة عسكرية من إيران أو فنزويلا في حال تدخل البحرية الأمريكية لمنع وصول الناقلات القادمة من إيران إلى فنزويلا.

ورغم أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم فهي تعاني من نقص شديد في البنزين بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي. وخلال الشهور القليلة الماضية فرضت قيودا على مبيعات الوقود في محطات التموين مع نقل السيطرة عليها إلى العسكريين.