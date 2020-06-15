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باكستان تعتقل موظفين بالسفارة الهندية بزعم ارتكاب حادث مروري

06:00 م الإثنين 15 يونيو 2020
باكستان تعتقل موظفين بالسفارة الهندية بزعم ارتكاب حادث مروري

شرطة باكستان

إسلام أباد - (د ب أ)

ألقت الشرطة في إسلام أباد، القبض على موظفين اثنين من المفوضية العليا (السفارة) الهندية، بناء على مزاعم بحادث مروري في العاصمة الباكستانية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفين اعتقلا بينما كانا يحاولان الفرار من موقع الحادث الذي أصيب فيه أحد المشاة بشدة.

ورفض ناطق باسم شرطة العاصمة التعليق. ولم تصدر السلطات من الجانبين أي بيانات رسمية حتى الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت نيودلهي بطرد موظفين اثنين من السفارة الباكستانية بعد اتهامهما بالتجسس ما أثار خلافا دبلوماسيا جديدا.

شرطة باكستان باكستان السفارة الهندية بباكستان

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