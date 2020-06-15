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مسؤول أمني لبناني: هناك معلومات عن تحضيرات لاستهداف مطار بيروت بعمل إرهابي

05:55 م الإثنين 15 يونيو 2020
مسؤول أمني لبناني: هناك معلومات عن تحضيرات لاستهداف مطار بيروت بعمل إرهابي

مطار بيروت

بيروت - ( د ب أ )

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة المعلومات عن تحضيرات لاستهداف مطار بيروت بعمل إرهابي.

واستقبل بري اللواء عباس ابراهيم، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب .

وقال اللواء ابراهيم رداً على سؤال عن ما سرب أمس من معلومات حول عمل إرهابي يستهدف مطار رفيق الحريري الدولي "صحيح، وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين".

وحول استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السراي الحكومي اليوم الإثنين، لمعالجة الأزمة المالية وانهيار سعر صرف الليرة، قال اللواء ابراهيم" هدف اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار ، أنشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية".

مطار بيروت مل إرهابي باس ابراهيم طار رفيق الحريري الدولي

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