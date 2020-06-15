بومبيو ينتقد المعاملة الروسية "المروعة" لويلان طالبا بالإفراج عنه

واشنطن- (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحاكمة التي تجرى في روسيا للمواطن الأمريكي بول ويلان الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما للتجسس، واصفا معاملته بـ"المروعة" مطالبا بالإفراج عنه.

وقال في بيان إن الولايات المتحدة "غاضبة" من حكم المحكمة "بعد محاكمة سرية بدليل سري وبدون التراخيص الملائمة لشهود الدفاع"، متهما موسكو بحرمان المواطن الأمريكي من جلسة استماع نزيهة.

وأضاف أن السلطات الروسية تجاهلت الحالة الطبية لويلان و"تعرض حياته للخطر".