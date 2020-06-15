بومبيو ينتقد المعاملة الروسية "المروعة" لويلان طالبا بالإفراج عنه
واشنطن- (د ب أ):
انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحاكمة التي تجرى في روسيا للمواطن الأمريكي بول ويلان الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما للتجسس، واصفا معاملته بـ"المروعة" مطالبا بالإفراج عنه.
وقال في بيان إن الولايات المتحدة "غاضبة" من حكم المحكمة "بعد محاكمة سرية بدليل سري وبدون التراخيص الملائمة لشهود الدفاع"، متهما موسكو بحرمان المواطن الأمريكي من جلسة استماع نزيهة.
وأضاف أن السلطات الروسية تجاهلت الحالة الطبية لويلان و"تعرض حياته للخطر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
44598
عدد المصابين
-
11931
عدد المتعافين
-
1575
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7915941
عدد المصابين
-
4068036
عدد المتعافين
-
433181
عدد الوفيات
إعلان