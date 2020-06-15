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واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح سجين أمريكي مدان بالتجسس

02:00 م الإثنين 15 يونيو 2020
واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح سجين أمريكي مدان بالتجسس

بول ويلان

موسكو- (د ب أ):

طالبت الولايات المتحدة اليوم الاثنين روسيا بالإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي بول ويلان، وذلك بعدما قضت محكمة روسية عليه بالسجن 16 عاما لإدانته التجسس.

ووصف السفير الأمريكي جون سوليفان، الذي تواجد في قاعة المحكمة في موسكو، المحاكمة بأنها "سرية ولم تشهد تقديم أي دليل"، كما وصفها بأنها "إجهاض للعدالة".

وقال سوليفان، في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان على الفور. إدانته استخفاف بالعدالة. والعالم يراقب".

بول ويلان موسكو واشنطن الولايات المتحدة

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