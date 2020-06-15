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فرنسا تعلن انقضاء أسوأ مراحل فيروس كورونا

01:22 م الإثنين 15 يونيو 2020
فرنسا تعلن انقضاء أسوأ مراحل فيروس كورونا

فيروس كورونا في فرنسا

وكالات:

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، إن أسوأ مرحلة من فيروس كورونا المستجد انقضت في فرنسا، لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال الوزير فيران لتلفزيون (إل. سي. آي): "الجزء الأكبر من الوباء انقضى، لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل، لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا، أمس الأحد، تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407.

وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة، ويبقى دون هذا المستوى (أمس الأحد) لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد، أما الإصابات فلا تزال تشهد ارتفاعا، إذ بلغت أمس 407 إصابات، ووصل مجموعها الكلي 157220.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.

فرنسا فيروس كورونا وزير الصحة الفرنسي

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