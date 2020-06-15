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المسماري: ترهونة تعرّضت لانتهاكات تخالف كل القوانين الدولية

01:13 م الإثنين 15 يونيو 2020
المسماري: ترهونة تعرّضت لانتهاكات تخالف كل القوانين الدولية

اللواء أحمد المسماري

القاهرة - أ ش أ

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان - يرفض "إعلان القاهرة" لأنه يريد الوصول إلى الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج والتصدير .

وأشار المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن "ترهونة " تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا تخالف كل القوانين الدولية، ومنها إضرام النار في أشجار الزيتون، وتدمير المنازل .

وأوضح أن نسبة 40% من سكان "ترهونة " مهجرين، وأن انتهاكات المليشيا أدت إلى تدمير منطقة تحوي حوالي نصف مليون مواطن، لافتا إلى أن فايز السراج - رئيس ما تسمى ب" حكومة الوفاق " هو من أعطى "الشرعنة " للمليشيات في الإقدام على هذه الانتهاكات .

وطالب بإجراء تحقيق دولي شامل فيما حدث ب"ترهونة " ودخول هذه المليشيا إليها ، قائلا " نحن نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات".

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أحمد المسماري انتهاك القوانين الدولية الجيش الليبي ليبيا اردوغان

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