المسماري: ترهونة تعرّضت لانتهاكات تخالف كل القوانين الدولية
القاهرة - أ ش أ
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان - يرفض "إعلان القاهرة" لأنه يريد الوصول إلى الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج والتصدير .
وأشار المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن "ترهونة " تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا تخالف كل القوانين الدولية، ومنها إضرام النار في أشجار الزيتون، وتدمير المنازل .
وأوضح أن نسبة 40% من سكان "ترهونة " مهجرين، وأن انتهاكات المليشيا أدت إلى تدمير منطقة تحوي حوالي نصف مليون مواطن، لافتا إلى أن فايز السراج - رئيس ما تسمى ب" حكومة الوفاق " هو من أعطى "الشرعنة " للمليشيات في الإقدام على هذه الانتهاكات .
وطالب بإجراء تحقيق دولي شامل فيما حدث ب"ترهونة " ودخول هذه المليشيا إليها ، قائلا " نحن نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات".
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