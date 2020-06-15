الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع
وكالات:
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى عقد اجتماع ظهر الاثنين لبحث الأوضاع الأمنية في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في تغريدة مقتضبة نشرها مساء الأحد عبر "تويتر": "الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع ظهر، غد الاثنين، للبحث في الأوضاع الأمنية بعد التطورات الأخيرة".
ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.
واتهم رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، السبت، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، معلنا عن إحباط "محاولة انقلاب" ضد حكومته.
وقال دياب في كلمة إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.
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