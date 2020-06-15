أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع

01:05 م الإثنين 15 يونيو 2020
الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع

ميشال عون

وكالات:

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى عقد اجتماع ظهر الاثنين لبحث الأوضاع الأمنية في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في تغريدة مقتضبة نشرها مساء الأحد عبر "تويتر": "الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع ظهر، غد الاثنين، للبحث في الأوضاع الأمنية بعد التطورات الأخيرة".

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.

واتهم رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، السبت، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، معلنا عن إحباط "محاولة انقلاب" ضد حكومته.

وقال دياب في كلمة إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.

ميشال عون لبنان الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع

الخبر التالى:

إصابات كورونا في إيران تقترب من 190 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الفيديو مش هيعدي على خير.. وزيرة الهجرة تتوعد المعتدين على المصريين بليبيا