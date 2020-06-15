النمسا: الحكومة ستنتهي قريبا من إجراءات بـ16 مليار دولار للتعامل مع تداعيات كورونا

فيينا- (د ب أ):

قال وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل إنه من المقرر أن تنتهي الحكومة النمساوية من التخفيضات الضريبية، وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية والمساعدات وإجراءات الإنقاذ التي تقدر في مجموعها بأكثر من 14 مليار يورو (16 مليار دولار) أو 5ر3 بالمئة من الناتج السنوي، في اجتماع مغلق في فيينا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وقال بلوميل في مقابلة مع إذاعة "أو إي 1" العامة النمساوية، نقلتها وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين: "لقد آن الاوان من أجل (تقديم) برنامج تحفيز يعزز التفاؤل، وطلب المستهلك والعرض".

وأضاف أن "الاجراءات المعلنة حتى الآن ستضيف ما يصل إلى 14 مليار يورو، وسوف يكون هناك المزيد، إننا نبدأ للتو بالاجتماع المغلق".

وقال متحدث باسم بلوميل إن المبلغ الذي أشار إليه بلوميل، يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة، بالإضافة إلى تغييرات في المساعدات وأموال إنقاذ الشركات التي تعتبر جزءا من برنامج المساعدة على التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، الذي كانت الحكومة أعلنت عنه سابقا والذي تبلغ قيمته 38 مليار يورو.