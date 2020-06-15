تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها

جاكرتا- (د ب ا):

أعلنت القوات الجوية الإندونيسية اليوم الاثنين أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، ولكن تمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية فجر ادريانتو إن المقاتلة، بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو.

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.