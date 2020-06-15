العراق يستنكر اختراق تركيا لأجوائه: تصرف استفزازي لا ينسجم من حُسن الجوار

(وكالات):

أعلنت العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، استنكارها اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، واصفة الأمر بأنه "تصرف استفزازي".

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان نقلته "السومرية نيوز" العراقية: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الاحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- اربيل ، وصولا الى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية"، مبينة أن القصف "استهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار".

وأضاف البيان أن "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس و هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وشدد البيان بالقول، "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعيا الى "عدم تكرارها"، ومؤكدا أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، فيما أفادت مواقع اخبارية كردية في العراق بأن العملية استهدفت محيط مخيم للاجئين.