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رئيس وزراء السويد يرفض انتقاد استراتيجية التعامل مع كورونا

09:56 ص الإثنين 15 يونيو 2020
رئيس وزراء السويد يرفض انتقاد استراتيجية التعامل مع كورونا

رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين

ستوكهولم - (د ب ا):

رفض رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الانتقادات الموجهة للاستراتيجية التي تم اتباعها للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك في ظل اتهامات بأن الإغلاق المتراخي الذي تبنته حكومته أدى لتسجيل البلاد أحد أعلى معدلات الوفاة في العالم.

وقال لوفين في حوار مع شبكة اس في تي مساء أمس الأحد " لقد اتبعنا نفس الاستراتيجية الرئيسية مثل الأخرين"، مضيفا" مما يعني،بعبارة أخرى، الحفاظ على مستويات العدوى عند الحد الذي يستطيع نظام الرعاية الصحية التعامل معه".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوفين القول " من المبكر للغاية إصدار أي أحكام نهائية بشأن نجاح استراتيجيتنا" على الرغم من معدلات الوفاة المرتفعة.

ويشار إلى أن السويد سجلت حتى الآن 4874 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأشار لوفين إلى ارتفاع معدل الوفاة في السويد" أمر طبيعي خلال هذا الوقت الحالي" موضحا أن أساليب تعقب الوفيات بفيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى.

ولكن ارتفاع معدلات العدوى في السويد أثار قلق جيرانها وبقية دول الاتحاد الأوروبين ونتيجة لذلك تم استثنائها من فتح الحدود في أنحاء الكتلة الأوروبية خلال الأسابيع الماضية.

ويذكر أنه ابتداء من اليوم، جرى إعادة فتح حدود بقية دول منطقة الشمال، مما زاد من عزلة السويد.

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين فيروس كورونا

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