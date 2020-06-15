الطائرات الحربية التركية تهاجم مواقع لحزب العمال الكردستاني

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الطائرات الحربية التركية أغارت على مواقع لحزب العمال الكردستاني ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الطائرات دمرت مخابئ "الإرهابيين" في الكهوف.

تستهدف عملية " كلو- إيجل" أو (مخلب النسر)، من بين أشياء أخرى، مواقع في جبال قنديل بالقرب من الحدود الإيرانية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب تركيا. كما تم استهداف مواقع أيضا في سنجار وقنديل وكاراكاك وزاب وأفاسين باسيان وهاكورك.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، حيث يواصل تمردا مستمرا منذ عقود ضد الدولة التركية.

وتقوم القوات الجوية التركية بانتظام بشن غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي يقع مقره في المنطقة الحدودية في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع إن هجوم يوم الاثنين يهدف إلى تأمين حدود البلاد وأمن الشعب التركي من خلال تحييد حزب العمال الكردستاني والمنظمات الإرهابية الأخرى التي كثفت من محاولاتها لشن هجمات على قواعد الشرطة والجيش.