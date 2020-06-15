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الصين تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:45 ص الإثنين 15 يونيو 2020
الصين تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 49 حالة إصابة جديدة

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تواصل فيه بكين التصدي لتفشي جديد لمرض كوفيد-19.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غرب البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.

وتعتبر شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 بالمئة من الفواكه والخضروات الطازجة في العاصمة.

كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم الاثنين .

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