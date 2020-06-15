أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ملك المغرب يجري عملية جراحية بمستشفى القصر في الرباط

05:44 ص الإثنين 15 يونيو 2020
ملك المغرب يجري عملية جراحية بمستشفى القصر في الرباط

ملك المغرب محمد السادس

وكالات
أجرى الملك محمد السادس، ملك المغرب أمس الأحد، عملية بمستشفى القصر الملكي بالرباط.، بعد ظهور اضطرابات في عضلة القلب مرة أخرى.
وأجرى الملك محمد السادس العملية الجراحية للمرة الثانية بعد تدخل جراح في فبراير 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد توصية من الأطباء بضرورة إجراءة العملية وفق الحساب الرسمي لملك المغرب على تويتر.
وأصبح محمد السادس، ملك المغرب إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، عام 1999.

ملك المغرب محمد السادس

الخبر التالى:

الصين تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان