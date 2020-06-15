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ترامب: الديمقراطيون متساهلون مع أنتيفا ومتشددون مع أوامر الإغلاق

12:29 ص الإثنين 15 يونيو 2020
ترامب: الديمقراطيون متساهلون مع أنتيفا ومتشددون مع أوامر الإغلاق

دونالد ترامب

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيون وعمدة مدينة سياتل الأمريكية وحركة أنتيفا اليسارية، بعد سيطرة الأخيرة على منطقة بالمدينة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية في ٢٥ مايو الماضي، أثناء اعتقاله.

وغرد ترامب عبر تويتر قائلا: "من المثير للاهتمام أن تسيطر أنتيفا وجماعات يسارية متطرفة على جزء من المدينة وسط ضعف للقادة الديمقراطيين".

وتابع: "مع ذلك يصبح هؤلاء القادة الضعفاء راديكاليين عندما يتعلق الأمر بإغلاق دولة أو مدينة".

واتهم ترامب عمدة المدينة جيني دوركان بتدميرها، وقال في تغريدة سابقة "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب. هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم أي فكرة، يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنهم رائعون حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء على سياتل الآن!"

لكن عمدة سياتل، كان لها رأي آخر وكتبت في تغريدة لها على حسابها في تويتر ردا على ترامب "سياتل بخير لا تخف من الديموقراطية".

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