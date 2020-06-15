رئيس الجزائر يجدد رفضه الاستدانة الخارجية

الجزائر - (د ب أ)

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، موقفه الرافض للاستدانة الخارجية، حاثا الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس تبون، دعا خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى "استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري".

ووجّه تبون بمزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدا أن "النوايا الصادقة لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان".