تونس تعلن الفوز بمعركة وباء كورونا وترفع الحجر الصحي

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، الفوز بمعركة وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩) عشية رفع الحجر الصحي في كامل أنحاء البلاد.

وقال الفخفاخ في حوار بث بصفة متزامنة في وسائل إعلام تونسية مساء اليوم "يمكننا القول اليوم إننا ربحنا المعركة. يجب أن نقول هذا ونفتخر به ونحافظ عليه بالوقاية والتباعد".

وأضاف الفخفاخ "اليوم تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي. تم فتح الاغلاق بنسبة مائة بالمائة. ونستعد لإعادة فتح الحدود".

وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من الرفع التدريجي للحجر الصحي اليوم الأحد فيما حددت الحكومة تاريخ 27 يونيو الجاري لفتح الحدود واستئناف الرحلات الدولية.

وشهدت تونس 49 حالة وفاة نتيجة وباء كورونا فيما أصيب 1096 شخصا بالفيروس لكن غالبية الولايات انعدمت فيها الإصابات الجديدة منذ اسابيع.