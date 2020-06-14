العراق: صادرات النفط للشهر الحالي ستصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا

بغداد - ( د ب ا )

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مساء اليوم الأحد، إن معدل صادرات النفط الخام العراقية للشهر الجاري ستبلغ مليونين و800 الف برميل يوميا وستحقق إيرادات مالية تصل إلى نحو مليارين و500 مليون دولار منها 500 مليون دولار كمستحقات للشركات الأجنبية النفطية العاملة على استثمار النفط في الحقول المنتجة.

وذكر الوزير العراقية في تصريحات لتلفزيون (الشرقية) أن نسبة تنفيذ العراق لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمتحالفين معها بلغت اولا 46بالمئة والآن بدأنا بالالتزام وهناك تعافي حاليا بأسعار النفط وصل اليوم بمعدل 34 دولار للبرميل خلال شهر يونيو و40دولار لشهر يوليو المقبل".

وأضاف الوزير العراقي "خلال اليومين المقبلين سيبدأ وفد من اقليم كردستان بزيارة بغداد لمناقشة ملف النفط وطلبت من حكومة الاقليم تحديد مستويات تصدير النفط الخام من حقولها بمعدل 370 ألف برميل يوميا بكتاب رسمي قبل 3ايام وهناك رسائل ايجابية من طرف الإقليم حول الموضوع وخلال المفاوضات المقبلة سنطلب من كردستان الالتزام بقرار أوبك وحلفائها حول تخفيض حصة العراق من الإنتاج".

وأضاف "بقناعتي يجب ان تسيطر الحكومة العراقية على قطاع النفط والالتزام بمحددات قرار اوبك وحلفائها وعلينا مناقشة عقود كردستان النفطية لان فيها أرباح وديون".

وأوضح أن "أسعار النفط لما بعد منتصف العام الحالي ستبقى بحدود 40 دولار للبرميل الواحد وفي عام 2021 سيصل إلى 50 دولار للبرميل الواحد ولغاية الان لم تقترح وزارة النفط سعر برميل محدد في موازنة عام 2020 وأن العراق يخطط لإلغاء بعض عقود الاستخراج غير المجدية مع شركات أجنبية وأنا ذاهب باتجاه إنهاء بعض العقود" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال عبد الجبار "في عام 2024 سيستغني العراق عن استيراد الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية ولاتوجد جدوى اقتصادية من مد خط أنابيب بأسعار باهضة لاستيراد الغاز من السعودية لأن العراق ماض باتجاه رفع طاقات إنتاج الغاز من الحقول العراقية وخلال العامين المقبلين سيتم تشغيل معملين لانتاج الغاز في ميسان والبصرة و أن العراق ماض برفع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى 6 مليون برميل يوميا وزيادة الطاقة الانتاجية لمصافي التكرير في العراق وسنتخذ قرارات بذلك قريبا".