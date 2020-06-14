إيران تناشد صندوق لمنحها قرضا بـ5 مليارات دولار

طهران - (د ب أ)

ناشدت إيران، التي تواجه طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، صندوق النقد الدولي بمواجهة الرفض الأمريكي، ومنح البلاد قرضا بقيمة 5 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل طلب إيران في الحصول على القرض.

وقال روحاني في بيان عرضه التليفزيون الرسمي إننا "نأمل ألا يظل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تحت ضغط الولايات المتحدة، وأن يفي بالتزاماته لكل الدول".

وسجلت إيران، اليوم الأحد، أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 13 أبريل، عندما بدأت البلاد في تخفيف قيود الإغلاق وأعادت فتح اقتصادها.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إن 18 ألفا و427 شخصا أصيبوا بالمرض، وتوفي 8 آلاف و837 شخصا حتى الآن.