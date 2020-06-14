ماكرون: فرنسا ستدرس تاريخها لكنها لن تسقط أي تمثال

باريس - (د ب أ)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الكفاح النبيل، ضد التمييز يواجه خطر انحرافه عن مساره بسبب الطائفية والكراهية، وإعادة كتابة مزيفة للماضي.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة: "أقول لكم بكل وضوح هذا المساء، أعزائي المواطنين، الجمهورية لن تمحي أي أثر أو أي اسم من تاريخها، لن تنسي أيا من أعمالها. ولن تسقط أي تمثال".

ودلل على أن فرنسا احتاجت إلى النظر "بوضوح ومعا لكل تاريخنا، وكل ذاكرتنا" بوجه خاص في علاقتها الاستعمارية بأفريقيا، "لبناء حاضر ومستقبل محتمل على جانبي البحر المتوسط".

وشدد على أن العملية تطلبت "إرادة لإثبات الحقيقة، لكن ليس إعادة النظر أو إنكار ما نحن عليه، تحت أي ظرف".