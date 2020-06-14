أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ماكرون: فرنسا ستدرس تاريخها لكنها لن تسقط أي تمثال

10:32 م الأحد 14 يونيو 2020
ماكرون: فرنسا ستدرس تاريخها لكنها لن تسقط أي تمثال

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الكفاح النبيل، ضد التمييز يواجه خطر انحرافه عن مساره بسبب الطائفية والكراهية، وإعادة كتابة مزيفة للماضي.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة: "أقول لكم بكل وضوح هذا المساء، أعزائي المواطنين، الجمهورية لن تمحي أي أثر أو أي اسم من تاريخها، لن تنسي أيا من أعمالها. ولن تسقط أي تمثال".

ودلل على أن فرنسا احتاجت إلى النظر "بوضوح ومعا لكل تاريخنا، وكل ذاكرتنا" بوجه خاص في علاقتها الاستعمارية بأفريقيا، "لبناء حاضر ومستقبل محتمل على جانبي البحر المتوسط".

وشدد على أن العملية تطلبت "إرادة لإثبات الحقيقة، لكن ليس إعادة النظر أو إنكار ما نحن عليه، تحت أي ظرف".

فرنسا إيمانويل ماكرون التمييز الاحتجاجات

الخبر التالى:

إثيوبيا: توصلنا لتفاهم مع مصر والسودان حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس: زيادة أعداد إصابات كورونا متوقعة في هذه المرحلة