الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق قامت باعتقال مصريين وتعذيبهم في طرابلس

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اعتقلت ومارست تعذيبا ضد مصريين معتقلين في العاصمة طرابلس. وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن الانتهاكات التي ترتكبها ميلشيات الوفاق ضد المصريين لا تمثل الشعب الليبي. وفي سياق متصل، أكد أن الجيش الليبي وثق ارتكاب ميليشيات الوفاق جرائم حرب في مدينتي ترهونة والأصابعة. وقال "وثقنا جرائم الميليشيات بحق المدنيين بالمكان والزمان وأسماء الضحايا".

من جهته، أكد المساري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يحاكم على جرائم الحرب في ليبيا، بعد إمداده ميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة من سوريا. وأضاف: "على الشعب التركي الوقوف بوجه أردوغان كما فعل الإيطاليون بوجه موسوليني". واستطرد: "جرائم ضد الإنسانية ترتكب بليبيا تحت المظلة التركية".

ودفع الجيش الليبي، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه ميليشيات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان الأحد إن قوات الكتيبة "302 صاعقة" توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

من جانب آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.