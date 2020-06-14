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الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثيين في جبهة نهم

09:02 م الأحد 14 يونيو 2020
الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثيين في جبهة نهم

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله :"إن مليشيات الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأوقعوا مجموعة من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح".

وأكد المصدر أن ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا بنيران أبطال الجيش وجرح آخرون، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو خمس غارات تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات ودمّرت عدداً من الآليات القتالية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني ميليشيا الحوثي احباط هجوم نهم

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